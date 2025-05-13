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Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Teknoloji ve Bahar Şenliği Düzenlendi

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Teknoloji ve Bahar Şenliği Düzenlendi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, inovasyona odaklı ürünlerini teknoloji ve bahar şenliğinde sergiledi. Açılışta sanayi sektörüne nitelikli iş gücü ihtiyacına vurgu yapıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları ürünleri teknoloji ve bahar şenliğinde sergiledi.

Okul müdürü Hüseyin Aygün, programın açılışında yaptığı konuşmada, inovasyona önem veren bir anlayışla eğitim verdiklerini belirterek, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş da sanayi sektörü olarak nitelikli iş gücüne ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, bu ihtiyacın karşılanması noktasında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle iş birliği içerisinde oldukları belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Katılımcılar daha sonra öğrenciler tarafından hazırlanan materyallerin bulunduğu stantları gezdi.

Etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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