MSB'den Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Videosu

MSB'den Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Videosu
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 'Steadfast Dart 2026' tatbikatına ait yeni bir video yayımladı. Videoda zırhlı araçların konvoy halinde ilerleyişi ve top atışları yer alıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Steadfast Dart 2026' tatbikatından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabından 'Steadfast Dart 2026' tatbikatına ilişkin yeni bir video yayımladı. Zırhlı araçların açık arazide konvoy halinde ilerleyişinin ve araçlardan yapılan top atışlarının görüldüğü video, "Steadfast Dart 2026... Disiplin sahada! İlerle. Hedefe kilitlen. Ateş et!" ifadeleriyle paylaşıldı.

