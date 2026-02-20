MSB'den Steadfast Dart 2026 Tatbikatı Videosu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Steadfast Dart 2026' tatbikatından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sanal medya hesabından 'Steadfast Dart 2026' tatbikatına ilişkin yeni bir video yayımladı. Zırhlı araçların açık arazide konvoy halinde ilerleyişinin ve araçlardan yapılan top atışlarının görüldüğü video, "Steadfast Dart 2026... Disiplin sahada! İlerle. Hedefe kilitlen. Ateş et!" ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı