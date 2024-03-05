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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti. Kabulde, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'yi kabul etti. Kabulde, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyfullah Hacımüftüoğlu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Irak Diplomasi Politika Güncel Haberler

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