Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti - Haberler

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Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti

Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul ettiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.

Bakan Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı'nı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Güvenlik Kuvveti Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Jashari ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı.

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