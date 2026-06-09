Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Aybüke öğretmenimizin aziz hatırası, öğretmenliğin bu milletin gönlündeki yerini bize yeniden hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'ta 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olmasının 9. yılında anma mesajı yayımladı.

Yalçın'ı şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anan Tekin, "Aybüke öğretmenimizin aziz hatırası, öğretmenliğin bu milletin gönlündeki yerini bize yeniden hatırlatmaktadır. Öğretmenlik, öğrencinin kalbine dokunma, milletin yarınını inşa etme ve vatanın her köşesinde aynı mesuliyetle var olma iradesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, Yalçın'ın öğretmenlere neden "emanet taşıyıcısı" gözüyle bakıldığını derinden hissettiren isimlerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O, Batman Kozluk'ta öğretmenliğin sınıfın sınırlarını aşarak bir memleket meselesine dönüştüğünü hayatıyla gösterdi. Genç yaşına rağmen vazifesini bir görev yeri tercihi olarak görmedi, 'Bayrağın dalgalandığı her yer bizim vatanımızdır.' diyerek yola çıktı. İlk görev yerine adım attığı andan itibaren imkanları çoğaltan gayreti ve eğitime adanmışlığıyla kurduğu müzik sınıfında evlatlarımıza, bu topraklara aidiyeti ve kardeşlik duygusunu notalar eşliğinde taşımaya gayret etti. Bazen bir türkü, bazen adı konulmamış bir fedakarlık, bazen de yalnız orada bulunmanın verdiği güven ve samimiyet öğrencilerinin hafızasında silinmeyecek izler bıraktı.

Ne var ki bu vakur yürüyüş, hain bir saldırıyla yarıda bırakıldı. Aybüke öğretmenimizi genç yaşında aramızdan alan o karanlık saldırı, onun sesini milletimizin vicdanında susturamadı. Onun yarım kalan türküsü, bugün Anadolu'nun dört bir yanında aynı azim ve kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin ve onların yetiştirdiği evlatlarımızın gönlünde yankılanmayı sürdürüyor. Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve onun şahsında tüm maarif şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Başta Aybüke öğretmenimizin saygıdeğer ailesi olmak üzere, evlatlarını bu ülkenin istikbaline feda eden tüm şehit ailelerimize sabır ve metanet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun."