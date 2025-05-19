Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı marşını seslendiren öğrencilere teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı marşını seslendiren öğrencilere teşekkür etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Samsunlu öğrenciler tarafından seslendirilen 'Parla' isimli marşın görüntülerini paylaştı ve öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Parla" isimli marşı seslendiren Samsunlu öğrencilerin görüntülerini paylaştı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her birinizin içinde taşıdığı potansiyelin farkındayız. Maarif ailesi olarak eğitim yolculuğunuzda her zaman yanınızda yer alacağız. Bu güzel eseri bizlere seslendiren Samsunlu öğrencilerime ve onlara rehber olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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