Sosyal medyada müstehcen sözlerle milli ve manevi değerlere hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya platformlarında yayınlanan bir videoda kullandığı müstehcen sözleriyle milli ve manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayımlayan ve bu sözlerle tarihi, milli, manevi değerlere hakaret ettiği tespit edilen şüpheli Tuba Ulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.