Milas'ta özel bir su ürünleri firmasına ait balık üretimi yapılan toprak havuzlarda bir kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Milas'ta Balık Üretimi Yapılan Havuzda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Balık üretimi yapılan toprak havuzda hayatını kaybetti

MUĞLA - Milas'ta özel bir su ürünleri firmasına ait balık üretimi yapılan toprak havuzlarda bir kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre; Savran Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren bir firmada çalışan 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu, toprak havuz diye tabir edilen balık yetiştirme havuzunda boğulmuş vaziyette bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatan jandarma, yaptığı incelemede 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu'nun, toprak havuzda suyu karıştıran makinenin yerini değiştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirledi.

Savran Mahallesi'ni üzüntüye boğan olayla ilgili incelemelerini sürdüren Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemelerde olayın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Adalıoğlu'nun, havuz karıştıran makineyi orta kısma taşımak amacıyla beline ip bağlayarak havuza girdiği, ancak bir anda hareketsiz kalarak suyun içine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 1 saat sonra işletme sahipleri tarafından cesedi bulunan Samet Adalıoğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken talihsiz işçinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.