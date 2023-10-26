Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki ticari araçta meydana gelen yangın panik yarattı. Yangın, Milas Devlet Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Milas'ta araç yangını panikletti

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki ticari araçta meydana gelen yangın panikletti.

Yangın, Milas Devlet Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmında başlayan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.