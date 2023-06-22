Midyat'ta Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde otomobiliyle çarptığı Muhammed Kesler (30) ile 3 yaşındaki kızı Ravza Nur'un ölümüne neden olan Mehmet Yaşar Ayaz, tutuklandı.

İlçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde 20 Haziran'da Mehmet Yaşar Ayaz'nn kullandığı 34 VH 1786 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Kesler (30) ile kızı Ravza Nur'a çarptı. Kazada baba ve kızı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Kesler ile buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Ravza Nur kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis merkezine giderek teslim olan sürücüsü Mehmet Yaşar Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.