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Michigan'da Stevens'a destek videolarının Hindistan'dan ücretle yayıldığı iddia edildi

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Michigan'da ağustosta Demokrat Senato ön seçiminde Haley Stevens'ı destekleyen videoların Hindistan merkezli hesaplarca ücretle yayıldığı iddia edildi. X, Facebook, Threads ve Instagram'da 30'u aşkın video milyonlarca izlendi; her bin görüntülemeye 1-5 dolar ödendiği öne sürüldü.

ABD'de Demokratların Michigan eyaleti Senato adayını belirlemek üzere ağustosta düzenlenen ön seçimde, adaylardan Haley Stevens'ı destekleyen röportaj videolarının Hindistan merkezli hesaplar tarafından ücret karşılığı yayıldığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD'de Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere ağustosta düzenlenen ön seçime ilişkin iddialar yer aldı.

Dezenformasyon üzerine çalışan iki kuruluşun araştırmasına dayandırılan haberde, söz konusu ön seçim öncesinde X, Facebook, Threads ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı destekleyen röportaj videolarının ücret karşılığı yayıldığı iddiasına yer verildi.

Sayısı 30'u geçen bu kamuoyu yoklaması videolarının milyonlarca kez izlendiği belirtilirken, söz konusu içerikleri yayan hesapların Michigan merkezli değil, çoğunlukla Hindistan merkezli olduğu öne sürüldü.

Buna göre, izleyicilerin söz konusu içeriğin sosyal medya akışlarında kendiliğinden ortaya çıktığını düşünmeleri için yanıltıldığı ve paylaşımları yapanlara her bin görüntüleme başına 1 ila 5 dolar arasında ödeme yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu videoları oluşturan kişilerin kim olduğunun bilinmediği belirtilen haberde, bu kampanyanın ardında, Stevens'ın rakibi Mısır asıllı Abdul El-Sayed'i yenmesine yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli siyasi eylem komitelerinin olduğu düşünüldüğüne işaret edildi.

Michigan'da ön seçim

ABD'de kasımdaki ara seçimlerde Michigan eyaletinin Demokrat Senato adayını belirlemek üzere 5 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimi, Mısır asıllı Abdul El-Sayed kazanmıştı.

El-Sayed, rakibi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Haley Stevens'ı geride bırakarak Demokratların Michigan eyaleti Senato adayı olmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: AA
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