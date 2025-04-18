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MHP Van Başkanı Salih Güngöralp'ten Bahçeli'ye Ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Başkanı Salih Güngöralp, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Vanlıların selamlarını aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van Başkanı Salih Güngöralp, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güngöralp, Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli'ye Vanlıların ve parti teşkilatının selamlarını ilettiğini belirten Güngöralp, "Genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. Sayın genel başkanımız tüm Vanlı hemşehrilerimize ve dava arkadaşlarımıza selamlarını iletti." dedi.

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Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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