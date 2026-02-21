Haberler

Feti Yıldız: "'ağzı Kafasından Bir Karış Yukarıda' Arkadaşların, Rapor Üzerinde Yorum Yaparken Hiç Okumadığı Kurduğu İlk Cümleden Anlaşılıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve raporun okunmadan eleştirildiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporuna yönelik eleştirilere tepki göstererek, "'Ağzı kafasından bir karış yukarıda' bazı arkadaşların, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor. Onlar için tavsiyem şudur: Kendinizi paralama yerine biraz okuyun" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu"na yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, şunları kaydetti:

"İdealist insanların çizgileri sabittir. Kişi ya da gruplara yaranmak için çizgisinden sapmazlar. Yalaka, yapmacık, esnek ve gevşek olmazlar. Diliyle içi bir, dürüst, karakteri sabit olup karşısındakine göre değişiklik göstermezler."

'Ağzı kafasından bir karış yukarıda' bazı arkadaşların, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu üzerinde yorum yaparken, raporu hiç okumadığı kurduğu ilk cümleden anlaşılıyor. Onlar için tavsiyem şudur: Kendinizi paralama yerine biraz okuyun. Çok zor değil…

Kulağınıza küpe olsun diye hatırlatıyorum. Kesirler matematikte önemlidir. Ancak üç çeyrekten bir tam olmaz."

Kaynak: ANKA
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
Akşam yattı, sabah kalktığında sesi yoktu! Yediği içtiği akciğerine kaçtı

Akşam yattı, sabah kalktığında sesi yoktu
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti