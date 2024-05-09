MHP Heyeti Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi Ziyaret Etti
MHP heyeti, Malatya Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi ziyaret etti. Ziyarette, Denli'nin görevinin hayırlı olması temenni edildi ve başarılar dildendi.
MHP heyeti Kale Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'yi ziyaret etti.
Malatya İl Başkanı Gökhan Gök beraberinde Kale İlçe Başkanı Mustafa Avcı ve Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre ile ilçeye yeni atanan Kaymakam Vekili Ceyhun Denli'ye ziyarette bulundu.
Gök ve beraberindeki heyet, ziyaretlerinde Denli'nin görevinin hayırlı olmasını temenni etti.
Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Denli'ye teşekkür eden İl Başkanı Gök, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaymakam Ceyhun Denli ise Gök'e teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.