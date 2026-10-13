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MHP Grup Başkanvekili Kılıç, AKPM Başkanı Bayr ve heyetini TBMM'de ağırladı

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MHP Grup Başkanvekili Kılıç, AKPM Başkanı Bayr ve heyetini TBMM'de ağırladı
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MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM'de AKPM Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşmede AKPM gündemindeki gelişmeler ile parlamentolar arası iş birliği değerlendirildi. Kılıç, parlamenter diplomasinin milli menfaat temelinde yürütülmesinin önemini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede AKPM'nin gündemindeki gelişmeler ile parlamentolar arası iş birliği değerlendirildi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı.

Kılıç, görüşmede AKPM'nin gündemindeki gelişmeler ve parlamentolar arası iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Parlamenter diplomasinin milli menfaatler, karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesinin önemine işaret eden Kılıç, Türkiye'nin uluslararası platformlarda hak ve menfaatlerini savunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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