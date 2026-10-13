MHP Grup Başkanvekili Kılıç, AKPM Başkanı Bayr ve heyetini TBMM'de ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, TBMM'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede AKPM'nin gündemindeki gelişmeler ile parlamentolar arası iş birliği değerlendirildi.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırladı.

Kılıç, görüşmede AKPM'nin gündemindeki gelişmeler ve parlamentolar arası iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Parlamenter diplomasinin milli menfaatler, karşılıklı saygı ve diyalog temelinde yürütülmesinin önemine işaret eden Kılıç, Türkiye'nin uluslararası platformlarda hak ve menfaatlerini savunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA