MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanları toplantısına başkanlık etti, Adan da katıldı

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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısına başkanlık etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde MHP'li il başkanları toplantısına başkanlık etti. Bahçeli'nin il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıya, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP'nin bazı genel başkan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: ANKA