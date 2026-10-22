Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanları toplantısına başkanlık etti, Adan da katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanları toplantısına başkanlık etti, Adan da katıldı Haber Videosunu İzle
MHP Genel Başkanı Bahçeli, il başkanları toplantısına başkanlık etti, Adan da katıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısına başkanlık etti. Toplantıya TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP'nin bazı genel başkan yardımcıları da katıldı.

(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısına başkanlık etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde MHP'li il başkanları toplantısına başkanlık etti. Bahçeli'nin il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıya, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP'nin bazı genel başkan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: ANKA
'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

Dünyaca ünlü dizinin yıldızı İstanbul’da: Gözlerim doldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menderes'te selde ölen 2 kardeşin davasında iddianame: Sanıklar haber verseydi sağ bulunabilirlerdi

Haber verselerdi kurtulabilirlerdi! Selde ölen 2 kardeş için dava
Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi

Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
336 yıllık dev bankada yapay zeka depremi! Barclays 5 bin çalışanını kapının önüne koyuyor

336 yıllık dev banka 5 bin çalışanı kapının önüne koyuyor
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

'Çocuğum hasta' diye dergi satıyordu! Eşinin üzerine 2 araç çıktı
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum

Allah akıl fikir versin dedirten bir görüntü daha

Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı

61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca kendi boğazını kesti
SPK: Tamamlanmış takas işlemleri 'Fon Kanunu'ndan etkilenmeyecek

SPK'dan 'Fon Kanunu' açıklaması! Tamamlanmış işlemler etkilenecek mi?