MHP Genel Başkan Yardımcılarına Hakaret Soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı ve ifadeye çağırıldı. Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) tutanaklarını talep ettiği belirtildi.