MH370 Uçağının Kayboluşunun 10. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

ÇEKİM TARİHİ: 3 Mart 2024

1. Törenden çeşitli görüntüler

3. Törenden çeşitli görüntüler

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların aileleri Pazar günü, uçağın kayboluşunun 10. yıldönümünde bir araya geldi.

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'un da katıldığı Kuala Lumpur'daki anma töreninde, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan konuşmalar, sunumlar ve şiir dinletileri ile olayın yıldönümü anıldı.

"Bugün burada, Malezya hükümetini temsilen bulunmam sadece bir dayanışma göstergesi değil, aynı zamanda arayışın devam edeceğine dair bir taahhüt ve söz niteliği taşıyor."

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, içindeki 239 kişiyle birlikte 8 Mart 2014 tarihinde kaybolmuştu. Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 777 tipi uçak, Çin'deki Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na gitmekteydi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor. (XHTV)