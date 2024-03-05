Üye Girişi
Haberler

MH370 Uçağının Kayboluşunun 10. Yıldönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Güncelleme:

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların aileleri, uçağın kayboluşunun 10. yıldönümünde bir araya geldi. Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'un da katıldığı anma töreninde, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan konuşmalar, sunumlar ve şiir dinletileri ile olayın yıldönümü anıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 3 Mart 2024

1. Törenden çeşitli görüntüler

3. Törenden çeşitli görüntüler

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların aileleri Pazar günü, uçağın kayboluşunun 10. yıldönümünde bir araya geldi.

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'un da katıldığı Kuala Lumpur'daki anma töreninde, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan konuşmalar, sunumlar ve şiir dinletileri ile olayın yıldönümü anıldı.

"Bugün burada, Malezya hükümetini temsilen bulunmam sadece bir dayanışma göstergesi değil, aynı zamanda arayışın devam edeceğine dair bir taahhüt ve söz niteliği taşıyor."

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, içindeki 239 kişiyle birlikte 8 Mart 2014 tarihinde kaybolmuştu. Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 777 tipi uçak, Çin'deki Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na gitmekteydi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Malezya Havayolları Malezya Ulaşım Havacılık Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KİLİS İFTAR VAKTİ | Kilis'e iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİTLİS İFTAR VAKTİ | Bitlis iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİNGÖL İFTAR VAKTİ | Bingöl iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİLECİK İFTAR VAKTİ | Bilecik iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BAYBURT İFTAR VAKTİ | Bayburt iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BATMAN İFTAR VAKTİ | Batman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BARTIN İFTAR VAKTİ | Bartın iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ARTVİN İFTAR VAKTİ | Artvin iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title