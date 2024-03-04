MH370 Kayboluşunun 10. Yıldönümünde Aileler Bir Araya Geldi

KUALA LUMPUR, 4 Mart (Xinhua) -- Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçakta bulunan yolcuların aileleri Pazar günü, uçağın kayboluşunun 10. yıldönümünde bir araya geldi.

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke Siew Fook'un da katıldığı anma töreninde, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yapılan konuşmalar, sunumlar ve şiir dinletileri ile olayın yıldönümü anıldı.

Bakan törende yaptığı konuşmada, "Yürek parçalayıcı trajedinin 10. yıldönümü yaklaşırken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının on yıldır yaşadıkları keder ve gösterdikleri metaneti acıyla anıyoruz" dedi.

Fook, olayın aydınlatılması için çabaların devam ettiğini belirtti.

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak, içindeki 239 kişiyle birlikte 8 Mart 2014 tarihinde kaybolmuştu. Malezya'daki Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 777 tipi uçak, Çin'deki Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na gitmekteydi.