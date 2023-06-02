Mezuniyet töreninde protesto: Çocuk istismarını destekleyen paylaşım yapan okul müdürüne sırtlarını döndüler

İstanbul'da bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni, dikkat çeken protestoya sahne oldu. Daha önce Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarına ilişkin paylaşımıyla gündem olan okul müdürü Cafer Koçyiğit, öğrenciler ve veliler tarafından protesto edildi.

İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin 165. Dönem mezunlarının gerçekleştirdiği mezuniyet töreninde, 6 yaşındaki kızını 'evlendirerek' istismarına yol açan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'i savunan paylaşımlar yapan okul müdürü Cafer Koçyiğit protesto edildi. Müdür Cafer Koçyiğit'in mezuniyet töreninde konuştuğu sırada, öğrenciler sırtlarını dönerek Koçyiğit'e tepki gösterdi. Öğrencilerin protestosuna bazı veliler de alkışlarla eşlik ederek destek verdi.

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Koçyiğit, sosyal medya paylaşımında "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı. Koçyiğit, tepkiler üzerine attığı tweet'i kaldırmıştı.