Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2) - Haberler

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Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2)

TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesinde, mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) bıçaklayarak öldüren Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde, mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) bıçaklayarak öldüren Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Serkan Aslan, Samsun, Güncel, Haberler

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