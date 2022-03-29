Mezbahada mesai arkadaşının bıçakladığı kasap öldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesinde, mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) bıçaklayarak öldüren Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde, mezbahada tartıştığı mesai arkadaşı Kubilay Özkök'ü (25) bıçaklayarak öldüren Serkan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel