Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 798. yıl dönümü kutlandı

Etkinlikler kapsamında Mevlana Müzesi'nde Sema Ayin-i Şerifi yapıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

"Teşrif-i Mevlana" etkinlikleri kapsamında, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve il protokolü, Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişini temsilen Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru'yu Mevlana Müzesi bahçesinde karşıladı.

Esin Çelebi, Vali Akın'a Türk bayrağı verdi.

Daha sonra Mevlana Müzesi'ne geçen katılımcılar, yapılan "Gülbank" duasının ardından Sema Ayin-i Şerifi izledi.

Etkinlikler kapsamında yapılması planlanan kortej yürüyüşü ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu kentte etkili olan yağış nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
