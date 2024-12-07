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Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Kutlanıyor

Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Kutlanıyor
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Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 'Muhabbet Vakti' yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na yürüyerek Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Muhabbet Vakti" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Şems-i Tebrizi Türbesi'nde bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Dua Merasimi" yapıldı.

Protokol üyeleriyle vatandaşlar, daha sonra "Muhabbet Vakti" temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Mevlana Caddesi'nden Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden katılımcılar, Mevlevi geleneği olan "Gülbang duası"nı, ardından "Nevbe Merasimi"ni dinledi.

Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 751. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık'ta düzenlenecek törenler, sema programları, sergiler ve söyleşilerle devam edecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
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