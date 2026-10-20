Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MEÜ'de 2026-2027 akademik yılı Aziz Sancar'ın ilk kez sunduğu araştırmayla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MEÜ'de 2026-2027 akademik yılı Aziz Sancar'ın ilk kez sunduğu araştırmayla açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın dersiyle açıldı. Sancar, yeni ve henüz yayınlanmamış araştırmasını ilk kez burada sunarken gençlere çok çalışıp emek vermeleri gerektiğini, bunun başka yolu olmadığını söyledi.

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) 2026-2027 akademik yılı açılışı, Nobel ödüllü Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın dersiyle başladı. Sancar, "Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok" dedi.

MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Törenine, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi Türk akademisyen Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İlginin yoğun olduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi müzik dinletisi sundu. Törende üniversitenin son 4 yıldaki akademik, idari ve sosyal gelişimini gösteren kısa video gösterimi gerçekleştirildi.

'DÜNYANIN HER YERİNDE BEN TÜRK'ÜM DİYORUM'

Törende konuşan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Vatan, Millet, Sakarya sözlerini aşırı kullanıyoruz ama şu bir gerçek ki ben 45 yıldır Amerika'dayım. Burada, Amerika'da ve dünyanın her yerinde 'Ben Türk'üm' diyorum. Ben Türk'üm. Bilimin milleti yoktur fakat bilim insanının milleti vardır. O bakımdan ben de onu söyleme isteği duydum ve onunla gurur duyuyorum. Gençlere demek istediğim, bunun kısa yolu yoktur. Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Bunun başka yolu yok. Eğer istiyorsanız yaparsınız. Hepinize bana bu onuru verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Mardin Savurluyum. Ailem epey yıl önce Mersin'e göç etti. O yüzden hem Mardin hem Mersin memleketim sayılır. Burada sizlerle konuşmak, bu sevincimi ortaklaşa paylaşmak benim için onur. Onun için çok sağ olun. Başarılar dilerim" diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sancar daha sonra yeni ve henüz yayınlanmamış araştırmasını ilk kez Mersin Üniversitesi'nde sundu. Konuşmaların ardından Mersin Valisi Atilla Toros ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından Sancar'a günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.

İSMİ BİLİM MERKEZİNE VERİLDİ

Katılımcılar daha sonra Sancar'ın adının verildiği Prof. Dr. Aziz Sancar İleri Teknoloji Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni gezdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fon krizinde gözler Meclis'te! Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj

Yatırımcıların parasına ne olacak? Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek

Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var

Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
Bir yılda iki büyük acı! Zerrin Özer'in ablası Nilgün Özer hayatını kaybetti

Zerrin Özer bir yılda ikinci kez aynı acıyla sarsıldı
Ayazağa'da selde mağazayı su bastı: 19 senenin 1-2 dakikada yok olması acı verici

19 yıllık emek, 2 dakikada yok oldu! Zararları çok büyük
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir
Erkan Petekkaya parmağındaki yüzük için madde hazırlatmış: Bunu çıkarmam

Sözleşmesine bile yazdırıyor! Erkan Petekkaya’nın yüzük kuralı
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı