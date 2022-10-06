Metrobüste ortalık karıştı! Yolcular yüksek ses yüzünden birbirlerine girdi Güncel Haberler Beylikdüzü metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul'da bir metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı. Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı. OLAY ANI KAMERADA Tartışma sonrası iki yolcu karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu. Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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