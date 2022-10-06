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Metrobüste ortalık karıştı! Yolcular yüksek ses yüzünden birbirlerine girdi

Güncel Haberler

Beylikdüzü metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı. Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı.

OLAY ANI KAMERADA

Tartışma sonrası iki yolcu karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu. Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Emre Balan:

Kaba'lık düsüncesizlikte sırayı kimseye kaptırmayız. Yanında otururur son ses muzik dinler. Telefonundan sesli komık video veya halay videoları izlerler..yürüyen merdivende sol tarafta bekleyip acelesi olanı engellerler. İnen yolcuyu beklemeyip baraj kurarlar..hersey zort.

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