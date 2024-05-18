Metro vagonunda mini konser resitali
Bursa'da bir sokak sanatçısı, bindiği metro vagonunda davul eşliğinde mini konser verdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Metro vagonunda mini konser resitali
BURSA - Bursa'da bir sokak sanatçısı, bindiği metro vagonunda davul eşliğinde mini konser verdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Bursa'da sokak sanatçısı olan bir genç, metro vagonunda davulcuyu görünce şarkı söylemeye başladı. Şarkıyı duyan davulcu da davulunu çalarak şarkı söyleyen vatandaşa ayak uydurdu. İçleri ısıtan anlar, saniye saniye kaydedildi.