Metin Gürcan'a 'casusluk' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası
Eski asker ve akademisyen Metin Gürcan, 'Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski asker ve akademisyen Metin Gürcan, 'Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel