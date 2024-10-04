Metin Akdülger'in 'Joker: Dünya' Çizgi Roman Kitabı Tanıtıldı

Oyuncu ve yazar Metin Akdülger'in Türkiye hikayesini kaleme aldığı " Joker : Dünya" çizgi roman kitabının tanıtımı yapıldı.

Kapak tasarımı, iç görselleri ve tüm renklendirmeleri illüstratör Ethem Onur Bilgiç tarafından hazırlanan kitap, D&R'ın 8. Kitap Fuarı kapsamında yayıma hazırlandı.

Akdülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce "Batman: Dünya" kitabının Ertan Ergil ve Ethem Onur Bilgiç tarafından yayıma hazırlandığını belirterek, " Joker : Dünya" kitabının da bu serinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek uluslararası bir çalışma olduğunu söyledi.

Kitabın hazırlığının yaklaşık 1 yıl kadar sürdüğünü aktaran Akdülger, "Süreçte önce Ertan Bey ile görüştük ve kitabı yazmayı severek kabul ettim. Doğrusu bu işi benim için büyük bir şans olarak gördüm. Buradaki karakter de benim özel ilgi alanıma girdiği için bu çalışmayı yapmayı çok arzu ettim ve güzel bir çalışma ortaya çıktı." dedi.

Metin Akdülger, hikayenin 19. yüzyılda, İstanbul'un Karaköy, Şişhane ve Beyoğlu semtlerinde geçtiğini söyleyerek, şunları aktardı:

"Çıkış noktam, ayakkabı boyacılarının artık klasik bir numarasıydı. Onlar, sizin yanınızdan geçerken yere bir fırça düşürür gibi yapar. Siz de ona yardımcı olmak istersiniz ve onun tuzağına düşmüşsünüz demektir. Ben de burada böyle bir numaradan yola çıktım ve sahne sanatlarının da içinde olduğu güzel ve enteresan bir hikaye ortaya çıktı. Okuyucuların, ' Joker : Dünya' çizgi romanını zevkle okuyacağını düşünüyorum."

Daha önce "Batman: Dünya" kitabının da çizimlerini yaptığını ve bundan dolayı sürece hakim olduğunu vurgulayan illüstratör Ethem Onur Bilgiç ise "Sürecin nasıl işleyeceğini bilmeme rağmen yine de zorlandığımı belirtmeliyim. Joker'i olağanın dışında 1800'lerin sonundaki bir Osmanlı dünyası içinde çizmem gerekiyordu. Bunun tasarım süreci biraz meşakkatli geçti. Bütün bunlara rağmen çizim sürecinin çok eğlenceli olduğunu da söylemeliyim. 'Joker'i Türkiye'ye, İstanbul'a, Karaköy'e getirmek çok heyecan vericiydi. Umarım okuyucular da kitaptan bizim kadar zevk alır." dedi.