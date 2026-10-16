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Meteoroloji İstanbul'da akşam ve yarın Anadolu Yakası'nda şiddetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji, İstanbul'da bu akşam ve yarın beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları uyardı. Cumartesi öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış beklenirken, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, İstanbul'da bu akşam ve yarın beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra özellikle Anadolu Yakası'nda Beykoz, Şile, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla'da etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Kaynak: AA
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