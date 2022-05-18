Meteoroloji'den "Sarı kodlu" uyarı! Listede birçok il var

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışın etkili olacağını belirterek 'sarı' kod ile uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden itibaren hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yağışın 18 Mayıs çarşamba günü başlayacağını ve perşembe günü etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmininde "Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, hafta sonunda tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." belirtildi.