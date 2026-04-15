İsraillilerin, Batı Şeria'daki saldırısında gazdan etkilenen 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı

Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde, İsraillilerin saldırısına uğrayan iki Filistinli biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin olay yerine müdahale ettiğini bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan 2 Filistinlinin biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin biber gazına maruz kalan iki Filistinliye müdahale ettiği ve onları hastaneye naklettiği bildirildi.

Görgü tanıkları, Mesafir Yatta'daki Ebu Şubban bölgesinde hayvanlarını otlatan Said Aliyan Avad ve oğlu Muaz'ın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baba ve oğlunun yüzüne biber gazı sıktığı, bunun sonucunda iki Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 497 saldırı yaptı.

Filistin kaynaklarının aktardığı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1148 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 750 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
