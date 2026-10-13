Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı hazırlıkları görüşüldü

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 103. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı birlik, beraberlik ve coşkuyla kutlamak için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

İlçede bir dizi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Karaaslan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri için hazırlıklarımız sürüyor. Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gururla kutlayacağız."dedi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Yavuz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA