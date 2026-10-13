Haberler

Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı hazırlıkları görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merzifon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı hazırlıkları görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl kutlamaları için hazırlık toplantısı yapıldı. Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığındaki toplantıda, ilçede düzenlenecek etkinlikler görüşüldü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 103. yılı kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için toplantı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl kutlamalarında yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı birlik, beraberlik ve coşkuyla kutlamak için hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

İlçede bir dizi etkinlikler düzenleneceğini aktaran Karaaslan, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri için hazırlıklarımız sürüyor. Cumhuriyetimizin 103. yılını büyük bir gururla kutlayacağız."dedi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Temelci, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Yavuz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

Arda'yı o halde görünce hemen yerinden fırladı

Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı

Öğrenci yurdunda sır ölüm! Arkadaşları buldu
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Tarzı şaşırttı

Dünyaca ünlü yıldız 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

Annesinin cenazesine gitmemişti! Erbil aylar sonra nedenini açıkladı
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı

Gizli sırrı ifşa oldu! Bakalım nasıl açıklayacak?

Eskişehir'de 2 kadın hırsız yakalandı! Üzerlerinden çıkanlar şaşırttı

İki kadın yakayı ele verdi! Üzerlerinden servet çıktı