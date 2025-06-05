Mersin Uzlaştırma Bürosu'ndan Başarı: Dosyaların Yüzde 50'si Olumlu Sonuçlandı

Mersin Uzlaştırma Bürosu'ndan Başarı: Dosyaların Yüzde 50'si Olumlu Sonuçlandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yıl gelen dosyaların yüzde 50'sinden fazlası başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı. Uzlaştırma uygulamaları, yargının iş yükünü hafifletti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna bu yıl gelen dosyaların yüzde 50'sinden fazlası olumlu sonuçlandırıldı.

Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan ve 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırma, yargının iş yükünü hafifletiyor.

Bu kapsamda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yıl içinde gelen dosyaların yüzde 50'sinden fazlasının müzakereleri başarıyla tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak da bir araya geldiği Uzlaştırma Bürosu çalışanlarını tebrik etti, Uzlaştırmacılar Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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