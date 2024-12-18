Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi İçin İyi Niyet Sözleşmesi İmzalandı

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi İçin İyi Niyet Sözleşmesi İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin donanımını artırmak amacıyla Mersin Valiliği, Deniz Ticaret Odası, Mersin Uluslararası Limanı ve MEÜ Geliştirme Vakfı arasında 'İyi Niyet Sözleşmesi' imzalandı. Sözleşme ile simülasyon cihazları ve laboratuvar malzemeleri temin edilecek.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesine ekipman desteği sağlamak amacıyla kurumlar arasında "İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı.

Mersin Deniz Ticaret Odası desteğiyle yaptırılan denizcilik fakültesine simülasyon cihazları ile laboratuvar malzemelerinin alımına ilişkin kurumlar arasında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mersin Valiliği, MEÜ, Mersin Uluslararası Limanı (MIP), Mersin Deniz Ticaret Odası ve MEÜ Geliştirme Vakfı tarafından "İyi Niyet Sözleşmesi" hazırlandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, üniversitenin rektörlük binasında düzenlenen imza töreninde, eğitimin her aşamasının büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesi'nin her geçen büyüdüğünü dile getiren Pehlivan, üniversitede önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

Denizcilik fakültesinin çağın gerektirdiği donanıma sahip olması gerektiğini anlatan Pehlivan, "Denizcilik fakültesi modern binasıyla hem önemli fakültelerimizden biri olacak hem de sektöre, ilimize, ülkemize ayrıca dünya denizciliğine katkısı olacak." diye konuştu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da üniversitenin daha iyi noktalara gelebilmesi için ellerinden geleni gayreti gösterdiklerini söyledi.

İmzalanan sözleşmenin güç birliği şeklinde hazırlandığına değinen Yaşar, "Bu katkıyla denizcilik fakültemizi modern bina haline getirmiş olacağız. Ayrıca fakültemiz bu alanda Türkiye'nin en modern eğitim kurumlarından olacak." dedi.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh de bu işbirliğinin gelecek nesillere fırsatlar sağlayacağını ifade etti.

Yapılacak desteğin eğitime katkı sağlayacağını anlatan Singh, "Son teknolojik ekipmanların sağlanmasındaki amaç Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencilerini giderek daha karmaşık ve rekabetçi bir hale gelen denizcilik sektöründe başarılı olmaları için araç ve becerilerle güçlendirmektir." diye konuştu.

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu da eğitime her zaman destek verdiklerini belirterek, kente en modern ve gelişmiş denizcilik fakültesini kazandırdıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından taraflar arasında "İyi Niyet Sözleşmesi" imzalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
img

Kameralar karşısında söyleyemedikleri ortaya çıktı
img

Ferdi Tayfur hayranı genç hastane önünden ayrılmıyor
img

Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.