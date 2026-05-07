Mersin'de vatandaşlara simülasyon aracında 'emniyet kemeriyle kaza' deneyimi yaşatıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar, simülasyon aracında emniyet kemeri kullanarak kaza anında yaşayabileceklerini tecrübe etti.

Yarenlik Alanı'nda Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte trafik polisleri, vatandaşlara emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

Daha sonra vatandaşlar, simülasyon aracına binip emniyet kemeri takarak olası kaza anında yaşayabileceklerini deneyimledi.

Simülasyonu deneyimleyen Gökhan Şan, gazetecilere, vatandaşlara bilgilendirici ve deneyimlenmesi zor bir fırsat sunulduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Şan, sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve hız konusunda da dikkatli olmalarını istedi.

Süleyman Sağlam da emniyet kemeri takılı şekilde araç içerisinde takla atmanın, kemersiz deneyime göre çok daha güvenli olduğunu belirtti.

Programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek de katıldı.