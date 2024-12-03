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Mersin Metal Sanayi'nde İşten Çıkarma İddiası: 25 İşçi Sendikaya Üye Olduğu İçin Çıkarıldı

Mersin Metal Sanayi'nde İşten Çıkarma İddiası: 25 İşçi Sendikaya Üye Olduğu İçin Çıkarıldı
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Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Mersin Metal Sanayi fabrikasında, Türk Metal Sendikası'na üye olan 25 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, haksız yere işten atıldıklarını söyleyerek kamuoyundan destek talep etti.

HABER: KADİR DEVİR

(ANKARA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan Mersim Metal Sanayi fabrikasında çalışan 25 işçi Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası'na üye olup çoğunluğu sağladıktan sonra işten çıkarıldı. İşçilerin 9'unun işine ise tazminatsız son verildi. Kendilerine haksızlık yapıldığını söyleyen işçiler kamuoyundan destek talep etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mersin Metal Sanayi Fabrikası'nda çalışan 25 işçi Türk Metal Sendikası'na üye oldukları için iş sözleşmeleri feshedildi. 25 işçiden 9'u işverene tazminatsız işten çıkarma hakkı veren, "İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması" ifadelerinin yer aldığı kod 45 uygulanarak işten atıldı. Kod 45, işten atılan işçilerin başka bir iş yerinde iş bulmalarını da zorlaştırıyor.

"Bütün haklarımız elimizden alınmış, haksız yere iftiraya uğramış olmaktayız"

İşten çıkarılan Mehmet Cangül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mersin Metal Fabrikası'nda çalışan işçileriz. Bizler Türk Metal Sendikası'na üye olduğumuz için işveren tarafından 28.11.2024 ve 30.11.2024 tarihleri arasında işten çıkarıldık. İşten çıkarılanlar 25 kişi olup 45. madde kullanılmış olup bu 45. madde uyuşturucu madde ve alkol kullanımını içermektedir. Farklı kodlarla işten çıkarılan arkadaşlarımız da vardır. Bu nedenle bütün haklarımız elimizden alınmış, haksız yere iftiraya uğramış olmaktayız. Bizler haklarımızı geri istiyoruz. Mağdur olduğumuz bu durumdan Türkiye kamuoyundan bizi desteklemelerini bu uğurda sesimiz olmalarını istiyoruz. Tüm işçi kardeşlerime ben Mehmet Cangül olarak bu dava arkadaşlarımı hep birlikte yanımızda olmalarını istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, bu kutsal davada yanımızda olan sesimizi Türkiye'ye duyuran kuruluşlara yanımızda oldukları için de minnettarım ve teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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