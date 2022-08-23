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Mersin haberleri: Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor (2)

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Mersin haberleri: Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor (2)

Mersin haberleri... ÇOCUĞUN CESEDİ ÇIKARILDIMersin'in Erdemli ilçesinde dün düştüğü derede boğulan ve kayaların arasına sıkışan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, ekiplerin 24 saatte aşan çalışması sonucu çıkarıldı.

ÇOCUĞUN CESEDİ ÇIKARILDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün düştüğü derede boğulan ve kayaların arasına sıkışan Suriye uyruklu Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedeni, ekiplerin 24 saatte aşan çalışması sonucu çıkarıldı. Dereye gelen suyu kısmen kesen ekipler, kayayı kırarak cesede ulaştı. Olay yerince yapılan incelemenin ardından Jamal'ın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Suriye Mersin Güncel Haberler

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