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Mersin haber: Mersin'de üreticilere İyi Tarım Uygulamaları anlatıldı

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Mersin haber: Mersin'de üreticilere İyi Tarım Uygulamaları anlatıldı

Mersin haberler: Mersin'in Tarsus ilçesinde "Turunçgillerde İyi Tarım Uygulamaları ile Kazancınız Bol Olsun Projesi"nin bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde "Turunçgillerde İyi Tarım Uygulamaları ile Kazancınız Bol Olsun Projesi"nin bilgilendirilme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarsus Ziraat Odası Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda üreticilere proje hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, burada, İyi Tarım Uygulamaları'na her zaman destek verdiklerini, çalışmaları üreticilere anlatmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziraat mühendisi Fatih Yıldırım da katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Toplantı sonunda üreticilere maske, tulum, eldiven ve budama makası dağıtıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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