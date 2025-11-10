Haberler

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama
Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların banka hesaplarında 7.6 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. 17 kişi tutuklandı, 23 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yasa dışı bahis suçuna karışan, imkan sağlayan, teşvik eden ve para nakline aracılık etmek için banka hesaplarını kullandıran zanlılara yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 46 şüpheli yakalandı.

Adreslerindeki dijital materyallere el konulan zanlıların banka hesaplarında 7 milyar 665 milyon 399 bin liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 zanlı serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
