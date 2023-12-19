Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Sezer'in (54) cansız bedenine ulaştı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Sezer'in (54) cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Sezer İtfaiye Mersin İtfaiye Hastane Ölüm Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title