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Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 185 zanlıdan 22'si tutuklandı

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Mersin'de 22-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 185 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Operasyonlarda 531 bin 26 uyuşturucu hap ve 2 kilo 361 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 185 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 22-28 Haziran'da emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 531 bin 26 uyuşturucu hap ve 2 kilo 361 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 185 şüpheli gözaltına alındı.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narko-Yetişkin" projeleri kapsamında 2 bin 413 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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