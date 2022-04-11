Mersin'de serada kuzugöbeği mantarı üretildi

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde kurulan serada, vitamin deposu olarak bilinen, en değerli mantar türlerinden kuzugöbeği üretildi. Mantarlar yaş olarak toplandığında kilosu 400 TL'ye, kuru ise 3 bin TL'ye satılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toros Dağları'nın eteklerinde doğal olarak mart ve nisan aylarında çıkan kuzugöbeği mantarı yetiştirmek için bir süre önce sera kurdu. Kasım ayında ekimine başlanan mantarlar, önceki gün olgunluğa ulaştı.