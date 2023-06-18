Mersin'de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Cem Çetin'in (22) ardından ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan aynı otomobildeki Şirin Özcan da (24) sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden sürücü Cem Çetin'in (22) ardından ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan aynı otomobildeki Şirin Özcan da (24) sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 1'i bebek 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi, Alpaslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolunda meydana geldi. Silifke istikametinden Mersin yönüne ilerleyen Cem Çetin yönetimindeki 06 DTK 355 plakalı otomobil, aynı istikamete ilerleyen Bahri Eren'in (27) kullandığı 33 KMR 35 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Cem Çetin yaşamını yitirirken, aynı otomobildeki Şirin Özcan, eşi Alperen Özcan ağır, diğer otomobildeki Bahri, eşi Ayşe ve 1 yaşındaki kızları Miray Eren hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Şirin Özcan, doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Çetin ve Özcan'ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Ağır yaralı Alperen Özcan'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Şirin ve Alperen Özcan çiftinin, yakınları Cem Çetin ile birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinden bölgeye gezmeye geldikleri öğrenildi.