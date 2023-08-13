Mersin'de orman yangını (2)
Güncel Haberler
KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın ise hava aydınlandığında belli olacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel