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Mersin'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın ise hava aydınlandığında belli olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Mersin Güncel Haberler

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