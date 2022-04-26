Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin D. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 EUD 31 plakalı minibüs, Aladağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürüdeki 15 koyun telef oldu.

Ekiplerin önlem alarak bir süre trafiği kontrollü sağlandığı yolda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Minibüs, Mersin, Tarsus, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title