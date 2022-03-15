Kasası devrilen kamyondaki limonlar yola saçıldı
AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, kasası devrilen kamyondan yola saçılan limonları tarım işçileri topladı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kasası devrilen kamyondan yola saçılan limonları tarım işçileri topladı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 10 AFH 773 plakalı limon yüklü kamyonun kasası, D400 kara yolu Kızkalesi Mahallesi'ndeki kavşaktan dönerken yan yattı. Kamyondaki limonlar yola ve çevreye saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri, çevreye saçılan limonlar nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapattı.
Yola dökülen limonlar, bölgeye gelen tarım işçileri tarafından toplandı. Kasalara tekrar doldurulan limonlar, başka bir kamyona aktarıldı.