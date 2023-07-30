Mersin'de Ev Sahibinin Elektrik Akımına Kapılması
Güncel Haberler
Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesinde havuz temizliği yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi, tedavi edildikten sonra taburcu oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen Saip Ersin (41), elektrik akımına kapıldı. O anlar kameraya yansırken, Ersin tedavisi sonrası taburcu oldu.
Karakeşli Mahallesi'nde oturan Saip Ersin, 25 Temmuz'da evinin bahçesindeki bir kısmı su dolu havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören komşularının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Ersin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ersin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ersin'in elektrik akımına kapılıp, havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.