Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Ev Sahibinin Elektrik Akımına Kapılması

Güncel Haberler

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesinde havuz temizliği yaparken elektrik akımına kapılan bir kişi, tedavi edildikten sonra taburcu oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesindeki havuzu temizleyen Saip Ersin (41), elektrik akımına kapıldı. O anlar kameraya yansırken, Ersin tedavisi sonrası taburcu oldu.

Karakeşli Mahallesi'nde oturan Saip Ersin, 25 Temmuz'da evinin bahçesindeki bir kısmı su dolu havuzu temizlerken elektrik akımına kapıldı. Olayı gören komşularının müdahalesi ile havuzdan çıkarılan Ersin, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ersin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan Ersin'in elektrik akımına kapılıp, havuza düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title