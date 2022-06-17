Mersin'de emekli öğretmen denizde boğuldu MERSİN'de, sabah denize giren emekli öğretmen Saliha Keskin'in (64) batıp çıktığını görenlerin ihbarıyla gelen ekipler cansız bedenine ulaştı. MERSİN'de, sabah denize giren emekli öğretmen Saliha Keskin'in (64) batıp çıktığını görenlerin ihbarıyla gelen ekipler cansız bedenine ulaştı. Olay, Akdeniz Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli sahil bandında meydana geldi. Emekli öğretmen Saliha Keskin, sabah erken saatlerde denize girdi. Keskin, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Keskin'in batıp çıktığını gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla sahile gelen ekipler, Keskin'i sudan çıkardı. Yapılan kontrolde Saliha Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel Akdeniz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de emekli öğretmen denizde boğuldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.