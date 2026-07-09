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Mersin'de trafik kurallarını ihlal eden 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza

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Mersin'de trafik kurallarını ihlal eden 41 sürücüye toplam 3 milyon 202 bin lira ceza kesildi. 14 sürücü drift, 27 sürücü akrobatik hareket yaparken yakalandı. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulurken araçları da 60 gün trafikten menedildi.

Mersin'de trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında bazı sürücülerin trafikte drift ve akrobatik hareket yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda, 14'ü drift, 27'si akrobatik hareket yapan 41 sürücüye 3 milyon 202 bin lira ceza verildi.

Sürücülerin belgelerine 60 gün el konuldu, araçları da 60 gün trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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