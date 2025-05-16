Mersin'de Dilek Küçükyılmaz'ın 'Sor-ma' Resim Sergisi Açıldı

Mersin'de "Sor-ma" isimli resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Toroslar Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan 3 çocuk annesi Dilek Küçükyılmaz ilk kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi'nde açtı.

Küçükyılmaz'ın yağlı boyayla hazırladığı 24 eserden oluşan sergide, kadın ve doğa temaları postmodern tarzla ifade ediliyor. Eserler, insan olma, toplumsal cinsiyet rolleri ve bireysel özgürlüğü içeriyor.

Dilek Küçükyılmaz, gazetecilere, 20 yıldır resim yaptığını belirterek, "Eserlerimle günümüzü anlatmak istedim. Sanat demek o yüzyılı anlatmak demektir. En iyisini yapmak için çalışmalara devam edeceğim." dedi.

Açılışına Türkiye'nin önde gelen ressamlarından Ahmet Yeşil'in de katıldığı sergi, 31 Mayıs'a kadar açık olacak.